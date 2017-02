Czy na Łotwie odbędzie się kolejny pochód legionistów SS?

Łotewski Komitet Antynazistowski 16 marca zamierza przeprowadzić akcję, aby uczcić pamięć ofiar Waffen SS i potępić jego przestępstwa — poinformowała dzisiaj agencję RIA Novosti ryska Duma.

„Na dzień pamięci Legionu Łotewskiego Waffen SS, który łotewskie organizacje nacjonalistyczne obchodzą 16 marca, wnioski o przeprowadzenie akcji w Rydze złożyło kilka organizacji" — poinformowała Duma.

Oddział Daugavas vanagi Latvijа w Limbaži chce przeprowadzić pochód i ceremonię złożenia kwiatów pod Pomnikiem Wolności, w uroczystościach ma wziąć udział około 20 osób. Zebranie pod Pomnikiem Wolności zamierza także zorganizować Łotewski Komitet Antynacjonalistyczny — w godzinach 10:00 — 14:00. Celem akcji jest uczczenie pamięci ofiar Waffen SS i potępienie jego zbrodni. Przypuszcza się, że w tym zebraniu weźmie udział około 100 osób.

Własną akcję zamierza zorganizować mieszkaniec Łotwy Kristap Kaszs. Chce przeprowadzić pochód od Placu Strzelców do Pomnika Wolności. Celem marszu jest uczczenie pamięci bojowników nielegalnie pobranych do niemieckiej armii.

Ryska Duma rozpatrzy wszystkie złożone wnioski. Jak i w poprzednich latach o dodatkowe informacje zwróci się do służb mundurowych.

Rosja uważa pochód Legionistów SS na Łotwie za hańbę. Wcześniej pełnomocnik MSZ Rosji ds. praw człowieka, demokracji i prymatu prawa Konstantin Dołgow oznajmił, że pozwolenie łotewskich władz na przeprowadzenie pochodów weteranów SS jest sprzeczne z prawem międzynarodowym i decyzjami Trybunału w Norymberdze.

Legion Łotewski SS został stworzony z dwóch Dywizji Grenadierów przez dowództwo Niemiec nazistowskich w latach II wojny światowej na terytorium okupowanej Łotwy. Później to określenie zaczęto stosować do wszystkich pełniących służbę w łotewskich formacjach Waffen SS, w tym batalionów policyjnych. Łącznie łotewski legion liczył około 150 tys. osób. Pododdziały legionu 16 marca 1944 roku dołączyły do walki z Armią Czerwoną w rejonie rzeki Wielka pod miastem Ostrów w obwodzie pskowskim. Właśnie dlatego dzień legionistów jest obchodzony na Łotwie 16 marca.