Luty 1917 r. w Rosji i dążenie Polski do niepodległości

Wydarzenia rewolucyjne datuje się na okres od końca lutego do początku marca (według kalendarza juliańskiego, który obowiązywał w tym czasie w Rosji). W wyniku masowych protestów robotników i żołnierzy w Piotrogrodzie (obecnie Petersburg) obalono carat i powołano Rząd Tymczasowy, który skoncentrował w swoich rękach całą władzę ustawodawczą i wykonawczą w Rosji.

Wśród wielu zaciekłych dyskusyjnych kwestii związanych z tymi dramatycznymi wydarzeniami można wydzielić wątek, który nie zagubił się w przeszłości, a jedynie stał się bardziej aktualny w kontekście współczesnych skomplikowanych stosunków międzypaństwowych. Chodzi o związek między dwoma zjawiskami: obaleniem w Rosji monarchii i odzyskaniem przez Polskę niepodległości.

Niektórzy historycy i politycy mówią wprost, że dążenie Polaków do suwerenności było sztucznie wywołane przez kryzys rewolucyjny najpierw w lutym, a później w październiku 1917 roku. Ich oponenci twierdzą, że Polska obiektywnie i niezachwianie kroczyła ku uniezależnieniu się od Rosji co najmniej od końca XIX wieku. Dlatego ogólnorosyjskie kataklizmy z początku XX wieku nie miały wpływu na ten proces.

Po której stronie leży prawda? Być może, jak to zwykle bywa, po środku. W rozumieniu tego problemu chciałbym przestrzec przed uproszczonymi i skrajnymi wnioskami.

Polski radykalny ruch narodowowyzwoleńczy walczył o niepodległość przez cały XIX wiek, o czym najlepiej świadczą powstania w latach 1830-1831 oraz 1863-1864. Polacy mieli najbardziej decydujący udział w dramatycznych wystąpieniach podczas pierwszej rosyjskiej rewolucji w latach 1905-1907.

Jednak sprawa polska jeszcze bardziej się zaostrzyła wraz z nastaniem rewolucyjnej wiosny 1917 roku. Po lutym zaktywizowały się narodowe ruchy separatystyczne, nabrały wagi politycznej krajowe elity. W warunkach liberalizacji reżimu politycznego, rozszerzenia praw i wolności obywateli rosyjskich wśród polskich elit nasiliło się pragnienie niezależności politycznej.

Należy przypomnieć, że w wyniku obalenia caratu sytuacja polityczna w Rosji była niepewna. Doszło do tzw. dwuwładzy. Co ciekawe, sprawa polska stała się przedmiotem swego rodzaju rywalizacji politycznej między dwoma rosyjskimi ośrodkami władzy. Faktycznie oba, demonstrując swój potencjał demokratyczny, flirtowały z najbardziej znaczącymi mniejszościami narodowymi w nadziei na poparcie polityczne z ich strony w przyszłej walce o władzę lub na aprobatę krajów Ententy, będącej patronem polskiej suwerenności.

Początkowo Rząd Tymczasowy opowiadał się za zachowaniem jedności państwa rosyjskiego poprzez zapewnienie wszystkim mieszkańcom równych praw i swobód obywatelskich. W pełni było to zgodne z modelem demokratycznym, ale jednej niepodzielnej Rosji, której broniły partie liberalne kadetów i oktiabristów, wówczas mających dominującą pozycję w rządzie. Brali pod uwagę nadanie Polsce autonomii, ale nie niepodległości.

Jednak w opublikowanym 27 marca przez Piotrogrodzką Radę Delegatów Robotniczych i Żołnierskich, zdominowaną w tym czasie przed umiarkowanych socjalistów, a mianowicie mienszewików i eserowców, orędziu „Do narodu polskiego” wprost mówiło się o całkowitej niepodległości Polski. „Piotrogrodzka Rada Delegatów Robotniczych i Żołnierskich oświadcza, że demokracja Rosji stoi na stanowisku uznania samookreślenia narodowo – politycznego narodów i proklamuje, że Polska ma prawo do całkowitej niepodległości pod względem państwowo – międzynarodowym. Przesyłamy narodowi polskiemu swe braterskie pozdrowienia i życzymy mu powodzenia w oczekującej go walce o wprowadzenie w niepodległej Polsce demokratycznego republikańskiego ustroju”.

W odpowiedzi doszło do radykalizacji stanowiska Rządu Tymczasowego, który 30 marca 1917 roku wydał własną odezwę do Polaków, obiecując, że w przyszłości da im niepodległość. W orędziu Rząd Tymczasowy uznał prawo Polaków do utworzenia własnego państwa złożonego z tych obszarów, które podzieliły między siebie Rosja, Austro-Węgry i Niemcy. Co prawda, kwestia terytorium przyszłego państwa polskiego pozostawała niejasna. Rząd Tymczasowy jedynie stwierdził, że liczy na stworzenie z Polską w przyszłości „wolnej unii militarnej” i odkłada ostateczne rozstrzygnięcie granic między Polską a Rosją do zwołania Konstytuanty.

To oficjalne oświadczenie odegrało fatalną rolę w późniejszym rozwoju państwa, uruchomiło proces rozpadu imperium. Latem 1917 roku Finlandia ogłosiła niepodległość, w Ukrainie zaczęto mówić o samostanowieniu. Z czasem dezintegracja nabierała tempa. Wszystko to doprowadziło do wewnętrznego rozłamu w Rządzie Tymczasowym. Gdy mechanizm kierujący ruchem od centrum do peryferii rozprzestrzenił się ze sprawy polskiej na kwestię ukraińską, kadeci i oktiabriści wystraszyli się, doprowadzili do niemożliwego do rozwiązania konfliktu z eserowcami i rozpadu koalicji w lipcu 1917 roku.

Znamienne jest, że „polską kartę” już wcześniej próbował rozegrać ostatni rosyjski car. W grudniu 1916 roku Mikołaj II jako głównodowodzący wydał rozkaz nr 870 skierowany do sił lądowych i morskich, w którym wśród celów dalszego prowadzenia wojny po raz pierwszy wspomina się o „stworzeniu wolnej Polski”. Co ciekawe, ani wcześniej, ani później car i carscy dostojnicy nie poruszali tego tematu. Ale ujęta w rozkazie deklaracja jest faktem historycznym, z którego łatwo przy odrobinie dobrej woli wyciągnąć wniosek o zasadniczej zmianie stanowiska cara do sprawy polskiej na krótko przed rewolucją i w krytycznym momencie I wojny światowej.

W rzeczywistości późne dorewolucyjne i wczesne porewolucyjne rosyjskie władze zrezygnowały z prawa do rządzenia Polską nie ze względów ideologicznych, a przede wszystkim dlatego, że już po okupacji Królestwa Polskiego przez armię państw centralnych w 1915 roku Rosja utraciła to prawo faktycznie i fizycznie. W rywalizacji o względy Polaków zostawiła daleko w tyle Niemcy i Austro-Węgry. Na przykład, latem 1917 roku dowódca Legionów Polskich w składzie austro-węgierskiej armii i przyszły Naczelnik Państwa Józef Piłsudzki, nie widząc więcej potrzeby walczenia po stronie Niemiec i Austro-Węgier o wyzwolenie Polski, rozwiązał formację, co częściowo osłabiło wrogów Rosji na froncie wschodnim, ale nie mogło wpłynąć na przebieg działań zbrojnych jako takich.

Luty 1917 roku wniósł w życie żołnierzy element nieuzasadnionej demokracji, który w konsekwencji doprowadził do demoralizacji i rozpadu rosyjskiej armii carskiej. Rewolucja w Rosji dotknęła wszystkich aspektów życia żołnierzy i oficerów Polskiej Dywizje Strzelców funkcjonującej w ramach armii rosyjskiej, wśród których rozpowszechniły się język polski i symbole narodowe. W marcu 1917 roku dyslokowane w Kijowie pododdziały dywizji podczas parady lokalnych oddziałów garnizonowych niosły flagę Polski i wykonały polski hymn.

Polscy ułani wywalczyli, że będą składać przysięgę nie na wierność Rosji, a recytować swój własny tekst, w którym mowa była o niepodległości i zjednoczeniu Polski. Na zjeździe żołnierzy dywizji w kwietniu 1917 roku w Kijowie przyjęto deklarację, zapowiadającą dalsze działania zbrojne aż do przywrócenia niepodległości na ziemiach polskich. Dywizja miała stanowić podstawę przyszłej armii walczącej po stronie Ententy.

Taka perspektywa oportunistycznie pasowała też nowym rosyjskim władzom. W marcu 1917 roku minister wojnyopracował plan tworzenia polskiej armii na terytorium Rosji, który przewidywał wyposażenie Polaków w artylerię i pododdział inżynieryjny, utworzenie drugiej dywizji, a w perspektywie połączenie ich w korpus. W tym celu przy rosyjskim Sztabie Generalnym powołano do życia Komisję Wojskową dla Formowania Oddziałów Polskich. Jej przewodniczącym został dowódca Dywizji Strzelców Polskich generał major Tadeusz Bylewski.

W taki oto sposób wiosną i latem 1917 roku dążenie Polaków do niepodległości było poważnie pobudzone przez demokratyzację w Rosji, chaos polityczny i nieefektywność nowych rosyjskich władz politycznych, a także rozpad armii i pasmo niepowodzeń na froncie.