Rosja po raz pierwszy weźmie udział w Światowym Dniu Radia

Na antenie wystąpią goście z dziewięciu miast świata i z różnych stref czasowych. Po raz pierwszy w przedsięwzięciu weźmie udział Rosja — na antenie rosyjskojęzycznego radia Sputnik prowadząca Margarita Mitrofanowa i pierwszy zastępca dyrektora generalnego „Komsomolskiej Prawdy”, wydawca Radio „Komsomolska Prawda” Aleksander Czepel podzielą się swoją opinią i wraz z prowadzącymi radia Sputnik omówią aktualny stan radiofonii i jej przyszłość.

— Światowy Dzień Radia daje możliwość wspierania dialogu między społecznościami, krajami i kulturami za pomocą unikalnych właściwości radia. UNESCO z radością przyjmuje udział agencji Sputnik, która z okazji tego wydarzenia planuje maraton radiowy na całym świecie — powiedziała Alison Meston, koordynator Światowego Dnia Radia w UNESCO.

— W tym dniu odsłonimy to, czego słuchacze zazwyczaj nie słyszą, nie widzą i nie znają. Opowiemy o tym, czym żyje radio, co stoi za głosami, którym oni ufają. I omówimy, jak radio będzie wyglądać w najbliższej przyszłości. A będzie zupełnie inne, bo przecież media się zmieniają i zmienia się też radio. Dla nas szczególnie ważne jest to, że staliśmy się pierwszą rosyjską stacją radiową, która wraz z UNESCO obchodzi światowe święto pracowników branży radiowej. Jestem pewien, że maraton radiowy Sputnika będzie nasyconym i ciekawym wydarzeniem zarówno dla społeczności zawodowej, jak i dla naszych słuchaczy —

— powiedział szef rosyjskojęzycznego oddziału radia Sputnik Aleksiej Orłow.

W maratonie radiowym wezmą udział również eksperci z Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Urugwaju, Syrii, Iraku, Chin, Libanu i Francji. Maraton zakończy się transmisją z Paryża, podczas której przedstawiciel UNESCO na antenie radia Sputnik France podsumuje dyskusję na temat trendów rozwoju radia w dzisiejszym świecie.

Moskiewski etap maratonu radiowego rozpocznie się 13 lutego o godzinie 09:00 (CET).

Radio Sputnik to informacyjno-analityczna stacja radiowa z transmisją non-stop: wiadomości i ekskluzywne wywiady, programy autorskie na temat polityki i gospodarki w Rosji i za granicą, opinie ekspertów na temat najbardziej istotnych tematów, analityczne komentarze do wydarzeń. Rosyjskojęzyczne radio Sputnik zwyciężyło w nominacji „Najlepsza informacyjna stacja radiowa” w trzecim Ogólnorosyjskim Konkursie w dziedzinie Radiofonii RADIO STATION AWARDS.

Obecnie nadaje na nowoczesnych platformach cyfrowych oraz jest dostępne w paśmie FM oraz w Internecie. Rosyjskojęzyczne radio Sputnik jest częścią globalnej sieci radiofonicznej międzynarodowej agencji informacyjnej i radiowej Sputnik, która ma swoje przedstawicielstwo w wielu krajach na całym świecie.