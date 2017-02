John McCain: Rosja przeszkadza nam w Afganistanie

© AFP 2016/ Brendan Smialowski McCain poprosił Trumpa o dostarczenie Ukrainie broni śmiercionośnej

„Dochodzą do nas informacje, że Iran uzbraja i finansuje talibów. I sytuacja nie byłaby aż tak skomplikowana, gdyby Rosja nie ingerowała w Afganistanie z oczywistą próbą wspierania talibów i zaszkodzenia (działaniom) Stanów Zjednoczonych" — zaznaczył McCain.

Senator dodał również, że organizacja terrorystyczna Al-Kaida (zabroniona w Rosji) i ugrupowanie Sieć Haqqani w dalszym ciągu zagrażają interesom USA w Afganistanie i za jego granicami.

© REUTERS/ Joshua Roberts Trump oskarżył senatorów Grahama i McCaina o próbę rozpętania III wojny światowej

MSZ Rosji nazwało „kłamstwem" oświadczenia McCaina. Dochodzące (do nas — red.) z USA oświadczenia o wspieraniu przez Rosję talibów w Afganistanie w celu „ograniczenia" wpływu Waszyngtonu to kłamstwo i wymysł — powiedział Ria Novosti specjalny przedstawiciel prezydenta Rosji do spraw Afganistanu, dyrektor II Departamentu Azji w MSZ Rosji Zamir Kabułow.

To wierutne kłamstwo, nie trzeba nawet mówić o jego zgodności (z prawdą — red.). To zwykłe wymysły i on (McCain) podchwytuje kłamstwo, które jako pierwszy wygłosił dowódca sił zbrojnych w Afganistanie generał John Nicholson. Wszystko to jest próbą usprawiedliwienia własnych niepowodzeń i niezdolności do ustabilizowania sytuacji w Afganistanie. Inaczej nie da się tego wytłumaczyć — powiedział Kabułow.

Od 2001 roku w Afganistanie stacjonuje kontyngent wojskowy USA i ich sojuszników, którzy przeprowadzają operacje antyterrorystyczne i udzielają pomocy lokalnym siłom bezpieczeństwa.