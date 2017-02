Dmitrij Pieskow: Moskwa nie dostarcza czołgów do Donbasu

„Oczywiście nie z Rosji” – zapewnił Pieskow, odpowiadając na pytanie o pochodzenie czołgów rzekomo posiadanych przez powstańców.

Rzecznik rosyjskiego prezydenta dodał, że chodzi o terytorium Ukrainy. – Dlatego być może należy zapytać, dlaczego taka sytuacja ma miejsce właśnie w przypadku Kijowa – powiedział.

Według jego słów „oficjalnymi kanałami” rosyjscy ochotnicy nie przedostają się do Donbasu. – Naturalnie wiemy, że są obywatele Rosji, którzy dobrowolnie udają się do tego regionu, by bronić ludzi przed agresywnymi działaniami ukraińskich sił zbrojnych – wyjaśnił.

© Sputnik. Vitaliy Belousov Ławrow: OBWE oskarża Kijów o eskalację konfliktu w Donbasie

3 lutego Pieskow wyraził nadzieję, że powstańcy z południowego wschodu Ukrainy mają wystarczająco dużo broni, by odpowiedzieć na agresję ze strony Kijowa.

Pod koniec stycznia w rejonie Doniecka doszło do kolejnej eskalacji konfliktu po tym, jak ukraińska armia próbowała przejść do ofensywy. W wyniku pod Awdijiwką miały miejsce najbardziej zaciekłe walki od sierpnia 2015 roku.

Moskwa oświadczyła, że do eskalacji konfliktu w Donbasie doprowadziły ukraińskie władze, które chcą być postrzegane przez europejskich partnerów jako ofiary.

Prezydent Ukrainy Petro Poroszenko wielokrotnie mówił o zaangażowaniu Moskwy w dostawy broni powstańcom. W grudniu – jak poinformował Interfaks-Ukraina – m.in. powiedział, że na terytorium republik w Doniecku i Ługańsku znajduje się „około 700 rosyjskich czołgów, 1200 rosyjskich pojazdów opancerzonych”.