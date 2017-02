Asad nazwał nierealnym pomysł Trumpa o stworzeniu stref bezpieczeństwa

Jednocześnie al-Asad zaznaczył, że wciąż ma nadzieję na współpracę z administracją amerykańskiego prezydenta, ale tylko „po zbliżeniu między USA a Rosją”.

8 lutego stały przedstawiciel Rosji przy ONZ Witalij Czurkin nazwał spóźnionym pomysł utworzenia w Syrii stref bezpieczeństwa w celu rozwiązania problemu uchodźców.

Dyplomata zaznaczył, że w tej chwili w Syrii obowiązuje zawieszenia broni i „zawiązuje się proces negocjacji” między syryjskim rządem a opozycją, w tym także zbrojną. Czurkin dodał, że zbliża się czas, kiedy trzeba poruszyć kwestię powrotu do swoich domów uchodźców i wysiedleńców.

Stały przedstawiciel uważa, że jeśli w tej chwili rozpoczniemy organizować strefy bezpieczeństwa, to „odwróci to uwagę, wysiłki i środki od najważniejszego zadania powrotu ludzi do ich domów i zapewnienia im normalnego życia”.