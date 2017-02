W czym tkwi sekret popularności rosyjskich śmigłowców?

Służba prasowa holdingu „Śmigłowce Rosji” w komentarzu dla Sputnika opowiedziała o właściwościach śmigłowców produkowanych w spółkach holdingu, jak również o nowych krajowych opracowaniach i dalszych planach rosyjskiej produkcji helikopterów.

— Na stronie internetowej Waszego holdingu jest informacja, że Wasze ​​śmigłowce z rodziny Mi-8/17 są „najpopularniejsze na świecie w ciągu całej historii tej branży”. W czym tkwi sekret ich popularności?

— Sekret popularności śmigłowców z rodziny Mi-8/17 polega na wyjątkowości użytych w tych helikopterach rozwiązań technicznych i w stałym doskonaleniu właściwości śmigłowców.

Głównymi zaletami śmigłowca Mi-8/17 jest jego uniwersalność, łatwość obsługi i eksploatacji, szeroki zakres zastosowania i unikalne charakterystyki lotniczo-techniczne.

— Na szczególną uwagę, naszym zdaniem, zasługuje model Mi-8AMTSz-WA. Czy na świecie istnieje jego analog? Jeśli tak, to jakie są główne zalety modelu Mi-8AMTSz-WA nad konkurencją? Jakie nowe wyzwania wykonuje śmigłowiec tej modyfikacji? W jakich obszarach i dziedzinach jest on wykorzystywany? Jakie charakterystyczne cechy konstrukcyjne i technologiczne posiada helikopter Mi-8AMTSz-WA?

- Mi-8AMTSz-WA to arktyczna wersja Mi-8AMTSz-W. Śmigłowiec ma ulepszoną izolację cieplną. Jest wyposażony w silniki z turbiną gazową rosyjskiej produkcji WK-2500-03 o zwiększonej mocy, a także pomocniczy zespół napędowy TA-14. Wśród głównych cech konstrukcyjnych jest obecność unikalnego systemu podgrzewania agregatów systemu olejowego i transmisji, dzięki któremu przy temperaturach do —60°C możliwe jest uruchomienia silnika śmigłowca przy autonomicznym bazowaniu poza hangarem, co jest jego główną konkurencyjną przewagą. Mi-8AMTSz-WA jest również wyposażony w dodatkową izolację termiczną, instalację do podgrzewania żywności dla załogi i personelu.

© Sputnik. Aleksandr Utkin Chcemy dowiedzieć się, gdzie kończy się tablica Mendelejewa

W Mi-8AMTSz-WA zainstalowano najnowszy sprzęt pilotażowo-nawigacyjny i komunikacji radiowej, w tym cyfrowy autopilot i inercyjny systemu nawigacyjny, który działa także przy braku sygnałów satelitarnych.

Mi-8AMTSz-WA jest wykorzystywany do transportu i operacji poszukiwawczo-ratunkowych w Arktyce.

— Wiadomo, że śmigłowcem Mi-8AMTSz-WA były zainteresowane takie kraje, jak Chiny, Argentyna, Chile i inne. Media informowały, że na razie trwają negocjacje w sprawie zawarcia umów na dostawę tych śmigłowców. Na jakim etapie są obecnie negocjacje? Czy zostały zawarte umowy, dostarczono maszyny? Jeśli tak, to do jakich krajów?

Śmigłowiec Mi-8AMTSz-WA rzeczywiście cieszy się dużym zainteresowaniem wielu krajów. Są to przede wszystkim kraje o trudnych warunkach klimatycznych, jak również państwa, które aktywnie opanowują Arktykę i Antarktydę. Na tę chwilę nie podpisano jeszcze kontraktów na dostawę „arktycznych” helikopterów. Nie jest to jednak związane z tym, że nie ma na nie zapotrzebowania, lecz z faktem, że śmigłowce Mi-8AMTSz-WA dopiero co zaczęto eksploatować w Federacji Rosyjskiej i potrzebujemy trochę czasu, aby przetestować wszystkie jego właściwości w realnych warunkach Arktyki. Dopiero po tym, jak wszystkie podane charakterystyki śmigłowca zostaną potwierdzone pozytywnymi wynikami, zajmiemy się promocją „arktycznego” helikoptera na światowym rynku. Jestem przekonany, że zajmie on na nim godne miejsce.

Obecnie pracujemy nad stworzeniem globalnej sieci usług centrów serwisowych na całym świecie. Prace te są zaplanowane i systematyczne. Głównym celem jest zapewnienia nabywcom maksymalnej dostępności i bliskości infrastruktury usługowej.

Ponadto w ramach obsługi posprzedażowej aktywnie dostarczamy klientom sprzęt lotniczy oraz świadczymy usługi serwisowe dla śmigłowców. Nasi kliencie nie mają żadnych trudności z dostawami części zamiennych do naszych śmigłowców.

— Nad jakimi nowymi projektami, które zasługują na szczególną uwagę, pracują obecnie Wasze przedsiębiorstwa?

— W niedalekiej przyszłości mamy nadzieję zaoferować nowe modele śmigłowców cywilnych. W ciągu ostatnich dwóch lat certyfikaty uzyskały pasażerska, korporacyjna i medyczna wersja helikoptera Ansat, wersja transportowa Mi-38 i Ka-226T. Trwają również testy i przygotowania do produkcji nowego śmigłowca średniej wielkości Ka-62.

© Sputnik. Anton Denisov Nowy rosyjski śmigłowiec z joystickiem i trackballem

Znaczące prace trwają w wojskowej części holdingu, ale z oczywistych powodów nie chcę ujawniać ich treści. Kontynuujemy również prace nad stworzeniem szybkiego helikoptera.

Najnowszy rosyjski śmigłowiec Ka-62 został opracowywany przez Biuro Konstrukcyjne Kamow i jest przeznaczony do przewozu pasażerów (w tym VIP-ów), pracy na pełnym morzu, udzielania pomocy medycznej, transportu ładunków w kabinie i na zewnętrznej platformie, patrolowania i monitoringu środowiskowego, wykonywania prac poszukiwawczo-ratowniczych i ewakuacyjnych, czyli jest to śmigłowiec wielozadaniowy. Ka-62 jest zdolny do wykonywania zadań przez całą dobę w różnych strefach klimatycznych, na lądzie i na wodzie.

© Fotolia/ Twindesigner Trzy możliwe przyczyny końca świata

Cechą charakterystyczną tego śmigłowca jest również zastosowanie w konstrukcji polimerowych materiałów kompozytowych — włókna szklanego, włókna węglowego, wzmocnionego tworzywa sztucznego, tworzyw organicznych, a także nowoczesnych stopów aluminiowych i tytanowych o wysokiej wytrzymałości i stali. Konstrukcje śmigłowca z polimerowych materiałów kompozytowych stanowią do 60%. Do cech charakterystycznych można również zaliczyć wirnik ogona typu „śruba w pierścieniu”, który jest stosowany w śmigłowcu Ka-62.

Ponadto Ka-62 wyposażony jest w nowy układ paliwowy. W helikopterze zainstalowano kompleks podstawowej instalacji, zaprojektowany w celu zapewnienia realizacji lotów w prostych i niekorzystnych warunkach atmosferycznych, a także w celu automatycznego manewru podejścia do lądowania.