Putin wniósł w Dumę projekt ustawy o rewizjach u adwokatów

„Rewizja u adwokata może być przeprowadzona wyłącznie na podstawie decyzji sądowej, w której powinny zostać ukazane konkretne poszukiwane obiekty oraz dane będące powodem dla przeprowadzenia przeszukania” – głosi zapis komentarza.

Według tekstu projektu ustawy, pobranie adwokackich akt podczas rewizji, fotografowanie, nagrywanie, zapis wideo lub inny sposób rejestrowania materiałów akt adwokackich są niedopuszczalne.

Ponadto, przewiduje się uzupełnienie Kodeksu Karnego o obowiązki organów śledczych w zakresie zagwarantowania adwokatowi udziału w działaniach śledczych, przeprowadzanych z powodu jego zaniedbań, zaniedbań podejrzanego lub oskarżonego.

Kodeks Karnego uzupełniony ma być także o zapis o tym, że stronie obrony nie można odmówić przyłączenia do udziału w sprawie karnej specjalisty w zakresie wyjaśnienia kwestii wchodzących w jego zawodowe kompetencje.

W celach usunięcia przeszkód formalnych w przystąpieniu adwokata do sprawy karnej projekt ustawy federalnej wnosi zmiany, zgodnie z którymi „adwokat przystępuje do sprawy karnej, a nie jest dopuszczany do udziału w sprawie karnej i dysponuje wszystkimi prawami procesowymi od momentu przystąpienia do sprawy, a nie od momentu uzyskania dostępu”.