ŁRL: Apel o „powstrzymanie Poroszenki” podpisało 153 tys. ludzi

Wcześnie informowano, że petycję adresowaną do przywódców Rosji, USA i Niemiec podpisało ponad 52 tys. ludzi w ŁRL.

— Dotychczas zebrano już 153 tys. podpisów. Dlatego mogę śmiało powiedzieć, że nie jest to apel dwóch przewodniczących (Rad Ludowych), a apel całego narodu. W związku z tym w imieniu wszystkich mieszkańców Donbasu kolejny raz zwracam się do Władimira Putina, Donalda Trumpa i Angeli Merkel: zmuście Poroszenkę do zakończenia wojny i ludobójstwa Donbasu – powiedział Degtarenko.

Wcześnie przewodniczący Rad Ludowych proklamowanych w trybie jednostronnym ŁRL i DRL Władimir Degtarenko i Denis Puszylin apelowali do prezydentów Rosji i USA Władimira Putina i Donalda Trumpa, a także do kanclerz Niemiec Angeli Merkel z prośbą o „powstrzymanie Poroszenki”, zaprzestanie walk w Donbasie i zawieszenie blokady regionu.