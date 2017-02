Rosyjska komedia „Bujaj się, Wasia!” [WIDEO]

Jedyny problem w tym, że Mitia ma już żonę, z którą już od dawna nie mieszka. Wasia (Wasilisa) — tak nazywa się jego żona, mieszka w innej miejscowości, gdzie też udaje się nasz bohater. Pozostaje tylko poprosić ją o rozwód, ale nie jest to takie proste. Wasia nie chce puścić męża i prosi go, aby przedstawił jej narzeczoną.

Mitia niewiele myśląc, „łapie" pierwszą dziewczynę, która wpada mu w ręce, ale oszustwo nie wychodzi. Czy Wasia to skończona jędza, czy też nadal go kocha, a może mąż to pies na kobiety — dodatkowo wszystko komplikuje miejscowy bysio. W rezultacie wszystko plącze się w taki kłębek, który rozplątać mogą tylko przyjaciele Mitii: pantoflarz Pasza i aferzysta Garik. Chociaż może będzie jeszcze tylko gorzej?Młodzieżowa komedia „Bujaj się, Wasia!" humorystycznie pokazuje, w jak trudną sytuację można wpaść, jeśli cały czas się kłamie. Reżyser Roman Karimow, mimo stosunkowo młodego wieku, wydaje się bardzo ambitny, a jego prace od filmu do filmu zdecydowanie odbijają się na jakości.