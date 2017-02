Były szef Pentagonu skomentował ewentualną rezygnację USA z przedłużenia New START

„Byłoby tragicznym błędem nie wykorzystać propozycji Rosji w zakresie przedłużenia umowy” – powiedział Perry w wywiadzie dla „Politico”.

Wcześniej agencja Reutera informowała, że podczas niedawnej rozmowy z prezydentem Rosji Władimirem Putinem prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump nazwał umowę New START nieudaną. Biały Dom odmówił komentowania tego, podkreślając, że to była prywatna rozmowa dwóch liderów. W piątek rzecznik prezydenta Federacji Rosyjskiej Dmitrij Pieskow powiedział, że przed rozmową o stanowisku Kremla wobec przedłużenia umowy New START z USA należy zaktualizować informacje o pozycjach obu stron.

© AP Photo/ Manuel Balce Ceneta CIA nagrodziło saudyjskiego następcę tronu za walkę z terroryzmem

Komentując doniesienia o słowach Trumpa, były szef obrony oświadczył, że „porozumienie wymaga równego rozbrojenia i procesu weryfikacji dla stron, a jeśli już o tym mowa, to jest ono bardziej surowe wobec Rosji niż wobec Stanów Zjednoczonych”.

W 2010 roku Rosja i USA podpisały Umowę o Redukcji Ofensywnej Broni Strategicznej. Umowa New START, która weszła w życie w 2011 roku przewiduje redukcję nośników strategicznych każdej ze stron do 700 jednostek i do 1550 głowic jądrowych. Termin obowiązywania umowy to 10 lat. Później prezydent Stanów Zjednoczonych Barack Obama wystąpił z inicjatywą dalszej redukcji arsenałów obu państw o 1/3, ale Moskwa odrzuciła ją, powołując się na rozszerzenie tarczy antyrakietowej USA i inne nierozwiązane kwestie w stosunkach dwustronnych. Następnie USA zaproponowały przedłużyć New START o pięć lat, ale MSZ Federacji Rosyjskiej oświadczył, że oficjalnej propozycji na ten temat nie otrzymał.