Szef Apple wezwał kompanie technologiczne do walki z fałszywymi wiadomościami

„Wszystkie kompanie technologiczne powinny opracować pewne działania, które pozwolą zredukować liczbę fałszywych wiadomości” – powiedział Cook w wywiadzie dla gazety.

Według niego, wielu ludzi po prostu nie dowiaduje się prawdy, „co w pewnym sensie zabija ich mózg”. Jak poinformowano, Cook podkreślił przy tym, że dane środki powinny być opracowane zgodnie z zasadami wolności słowa i prasy.

„Powinniśmy spróbować zmniejszyć ich ilość (fałszywych wiadomości – red.), nie ograniczając przy tym wolności słowa i prasy, ale również powinniśmy pomóc czytelnikowi” – powiedział Cook.

Wcześniej Facebook przedstawił sposoby walki z fałszywymi wiadomościami we Francji w związku z przybliżaniem się wyborów prezydenckich w tym państwie. Facebook wybrał nową strategię i narzędzia do walki z rozprzestrzenianiem kłamliwych informacji za pomocą szczególnej platformy: do oceny tekstów będą ściągani użytkownicy i organizacje z zewnątrz – portale informacyjne, agencje i telewizja. Portal społecznościowy już oświadczył, że przedstawi działania w zakresie walki z fałszywymi informacjami w Niemczech przed wyborami parlamentarnymi, które odbędą się w tym państwie we wrześniu.

Według danych agencji, Facebook będzie współpracować z kilkoma wiodącymi organizacjami informacyjnymi, włącznie z agencją France Press, telewizją BFM TV, a także gazetami „Express” i „Le Monde”, aby zagwarantować, że na portalu nie pojawią się fałszywe historie lub wiadomości.