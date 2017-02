W USA wykryto naruszenia w laboratorium jądrowym

© AFP 2016/ Delil Souleiman Michael Fallon: stolica ISIS zostanie odizolowana wiosną

Jak informuje lokalna gazeta „Santa Fe New Mexican”, mowa o 23 naruszeniach niskiego poziomu i jednym naruszeniu średniego poziomu w 2016 roku finansowym, który zakończył się 30 września. Naruszenia, które mogły wywołać poważne skutki, nie zostały odnotowane. Dokładny charakter zajść nie jest znany.

Problemy wykrył niezależny Zarząd Bezpieczeństwa Obiektów Jądrowych Stanów Zjednoczonych.

Laboratorium w Los Alamos jest najszerzej znanym laboratorium spośród dwóch tuzinów obiektów jądrowych, podlegających ministerstwu energetyki, które otrzymały ocenę „niezadowalającą” za bezpieczeństwo – podkreśla gazeta.

© REUTERS/ Oleksandr Klymenko Zaginięcie grupy ukraińskich żołnierzy w obwodzie ługańskim

Przedstawiciel tego laboratorium Kevin Roark oświadczył, że „wprowadza do działania nowe metody kontroli krytycznie ważnych systemów bezpieczeństwa”. Odmówił powiedzenia, kiedy doszło do naruszeń i czym się one zakończyły.

Greg Mello, dyrektor organizacji pozarządowej Grupa Badania Los Alamos oświadczył, że mowa o wieloletnich niedostatkach w kulturze zarządzania i o braku pracowników. Powiedział gazecie, że produkcja komponentów plutonowych do broni jądrowej na obiekcie powinna zostać „głęboko przemyślana”, ponieważ problemy z bezpieczeństwem liczą sobie lata, a nawet dziesięciolecia.