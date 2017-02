Rosyjska armia jako przykład dla USA

© AP Photo/ Evan Vucci Ivanka Trump traci na prezydenturze ojca

Jego zdaniem, Pentagon ogromnie dużo wydaje na obronę i najnowsze technologie, ale traci z pola widzenia inne parametry. W wyniku niedawnych kampanii wojskowych otrzymuje nieprawidłową ocenę. „Nadszedł czas, abyśmy my, oficerowie, zrozumieli ten fakt, że przegraliśmy wojny w Iraku i Afganistanie (…). Nie udało nam się przeobrazić taktycznego zwycięstwa w strategiczny sukces” – pisze żołnierz w artykule dla specjalistycznego pisma „Marine Corps Gazette”.

USA uważają swoją armię za najsilniejszą na świcie tylko na podstawie gigantycznych wydatków na obronę, podczas gdy większy budżet wcale nie gwarantuje sukcesów wojskowych – podkreśla się w artykule. Kosztowny czołg M1A1 można zniszczyć pociskiem za 20 dolarów, a wielomiliardowy lotniskowiec – zatopić atakiem rakietowym – wskazuje Joshua Waddell.

Proponuje on porównanie wyników amerykańskich operacji z rezultatami, które osiągają inne państwa. Między innymi Rosja wydaje na swoją armię dwa razy mniej, niż otrzymuje sama tylko marynarka wojenna Stanów Zjednoczonych. Niemniej jednak, udało jej się postawić Waszyngton „w niewygodnej pozycji” w Syrii.

„I to ta rosyjska armia, której według ocen korporacji RAND, nie można będzie zatrzymać na początkowym etapie konfliktu na Bałtyku, nawet wszystkimi siłami NATO, które tam się znajdują” – dodaje Joshua Waddell.

Dochodzi on do wniosku, że amerykańskie siły zbrojne mogą działać o wiele efektywniej i przy skromniejszym budżecie. Waddell wzywa do zreformowania systemu zakupów uzbrojenia, przeprowadzenia audytu w celu wykrycia zbędnych wydatków i ściągnięcia na służbę przede wszystkim wysoko wykwalifikowanych kadr.