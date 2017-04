Gazetę New York Times wyróżniono najbardziej prestiżową w Stanach Zjednoczonych nagrodą za osiągnięcia w dziennikarstwie i literaturze — Nagrodą Pulitzera — za nagłośnienie „ingerencji rosyjskiej" w wybory w Stanach Zjednoczonych. Jury nagrodziło zespół redakcyjny New York Times za materiały, które "zadecydowały o sposobie naświetlania wysiłków Moskwy".

Rosja niejednokrotnie dementowała oskarżenia amerykańskich służb specjalnych o rzekome ingerowanie w wybory w Stanach Zjednoczonych. Doniesienia mediów o tym, że przedstawiciele sztabu Donalda Trumpa stale kontaktowali się z wywiadem rosyjskim, na Kremlu uznano za pozbawione wszelkich podstaw.

Politolog Andriej Manojło w audycji radia Sputnik wyraził opinię, że Nagroda Pulitzera jest przyznawana za osiągnięcia w dziedzinie dziennikarstwa, natomiast gazetę New York Times wyróżniono za przedstawienie pewnej wizji rosyjskiego prezydenta i jej transformacji.

— Ta wizja Władimira Putina, którą tworzyły gazety amerykańskie, w ciągu ostatniego roku zmieniała się kilkakrotnie: od „złego geniusza", który posiada niemal absolutną moc, do postaci, która „nosi się z planami zniszczenia całego świata", a od tego znów do wizji „złego geniusza". Nie była to więc wizja stabilna, ciągle się zmieniała. Podstawą dla ciągłej transformacji postaci naprawdę jest wpływ, jaki nasz prezydent wywiera na procesy światowe. Ponieważ decyzje Moskwy wywierają wpływ na te procesy, są one uwzględniane — podkreślił politolog.