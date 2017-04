Kijów proponuje przesunięcie Dnia Kosmonautyki

Zaproponował rządowi zwrócenie się do prezydenta Petra Poroszenki z prośbą o wydanie dekretu o innej dacie, która będzie dotyczyć „najnowszej ukraińskiej historii".

„Pierwszy kosmonauta Związku Radzieckiego to Jurij Gagarin, pierwszy kosmonauta odzyskanej ukraińskiej niepodległości to Leonid Kadeniuk" — oznajmił wicepremier, podkreślając, że ustanowienie własnych świąt jest „procesem słusznym i fundamentalnym". Zdaniem Kyryłenki, kraj powinien zmienić swój światopogląd i poświęcać więcej uwagi temu, co zostało zrobione „przez Ukraińców dla Ukrainy".

Leonid Kadeniuk to pierwszy kosmonauta niepodległej Ukrainy. Po rozpadzie Związku Radzieckiego uzyskał rosyjskie obywatelstwo, lecz w 1995 roku zmienił je na ukraińskie. W 1997 roku Kandeniuk odbył lot w kosmos amerykańskim wahadłowcem Kolumbia.