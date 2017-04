Zacharowa: aresztowanie krymskiego wina we Włoszech to prowokacja

© Sputnik. Evgeny Biyatov We Włoszech aresztowano... partię krymskiego wina

„Rozpatrujemy to, co się stało na dorocznych międzynarodowych targach win w Weronie – aresztowanie partii rosyjskich win wyprodukowanych na Krymie – jako prowokację, inspirowaną przez przedstawicieli, głównie kijowskich władze we Włoszech, których zadaniem najwyraźniej było rzucenie cienia na niedawną udaną wizytę w Federacji Rosyjskiej prezydenta Włoch. Prawdopodobnie to było ich celem” – powiedziała przedstawicielka rosyjskiego resortu polityki zagranicznej na briefingu.

Według jej słów „niezrozumiałe jest to, że włoskie władze, aktywnie opowiadające się za rozszerzeniem dwustronnej współpracy handlowej i gospodarczej, nie potrafiły zapobiec temu antyrosyjskiemu zamysłowi, tej prowokacji”.

„Tymi działaniami naruszyli oni zobowiązanie do zapewnienia sprzyjających warunków dla wszystkich uczestników targów” – oceniła Zacharowa.