Jak Trump zamierza powstrzymywać Koreę Północną?

Ankieta Po co USA wysyłają sprzęt wojskowy do Korei Północnej? Żeby ją nastraszyć

Żeby pokazać całemu światu swoją siłę

Żeby odwrócić uwagę od swoich problemów wewnętrznych

Żeby rozpętać III wojnę światową Wszystkie ankiety

Według danych agencji lista jest dość obszerna i przewiduje między innymi środki przemocy . Jednak w pierwszej kolejności amerykański prezydent Donald Trump rozpatruje dyplomatyczne i gospodarcze narzędzia wpływu.

Sankcje może nakładać Waszyngton lub ONZ. Środki ograniczające będą stosowane według „ruchomej skali" — proporcjonalnie do działań Pjongjangu. Jest to między innymi embargo na dostawy ropy naftowej do Korei Północnej oraz zakaz eksportu północnokoreańskich owoców morza i węgla. Samoloty krajowe mogą zostać objęte zakazem przekraczania przestrzeni powietrznej innych państw, a okręty — zawijania do obcych portów. Są przewidziane sankcje dla chińskich banków współpracujących z północnokoreańskimi spółkami.