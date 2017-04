Chiny ściągają wojska ku granicy z KRLD

Taki sam rozkaz otrzymały wszystkie duże pododdziały armii ChRL we wszystkich pięciu okręgach wojskowych.

UPI powołuje się na Informacyjne Centrum ds. Praw Człowieka i Demokracji — organizację pozarządową z siedzibą w Hongkongu. Według jej danych, pancerne i zmechanizowane brygady piechoty stacjonujące w prowincjach Szantung, Zhejiang i Junnan otrzymały rozkaz przemieszczenia ku granicom Korei Północnej.

Co więcej, ok. 25 tys. żołnierzy z 47. Armii Zachodniego Teatru Dowódczego i 9. Brygady Pancernej otrzymało rozkaz gotowości do przerzutu na duże odległości, najprawdopodobniej do bazy wojskowej niedaleko granicy z Koreą Północną. Możliwe, że zmobilizowane zostały też inne wojska.

Wcześniej pojawiła się informacja, że Pekin zaczął przerzucać 150 tys. żołnierzy ku granicy z Koreą Północną, po tym jak USA wydały polecenie wysłania ku wybrzeży Korei Północnej grupy uderzeniowej Marynarki Wojennej USA na czele z lotniskowcem „Carl Vinson".

Jak przekazała japońska agencja informacyjna, ChRL postanowiła przesunąć wojska ku granicom z KRLD, obawiając się, że USA przeprowadzą atak uprzedzający, powtarzając scenariusz z 7 kwietnia, kiedy to zaatakowały syryjską bazę lotniczą.

Prezydent USA Donald Trump postanowił rozwiązać jednocześnie problem Syrii i Korei Północnej. Jak na razie jednak Trumpowi udało się tylko zaostrzyć stosunki z Chinami i Rosją.

Jak zauważa wielu ekspertów, decyzja Trumpa o przeprowadzeniu ataku rakietowego na Syrię w przerwie między rozmowami z przewodniczącym ChRL Xi Jinpingiem została odebrana przez stronę chińską jako pokaz siły i próba znieważenia Pekinu. W rezultacie, po tym, jak ku wybrzeżom Korei Północnej została wysłana grupa uderzeniowa amerykańskiej marynarki wojennej, chińska armia postanowiła aktywizować swoje siły wzdłuż granic z Koreą Północną.