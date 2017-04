Ławrow o rozmowach z Tillersonem: Rezultaty ujrzymy nieprędko

© AFP 2017/ Pedro Pardo Dlaczego Moskwa nie odwołała wizyty Tillersona po tym, co się stało?

„Prezydent (FR Władimir Putin — red.) odbył (z sekretarzem stanu USA Rexem Tillersonem — red.) ważną rozmowę, która trwała ok. dwóch godzin. Potem rozmawialiśmy my i jeszcze po konferencji prasowej pomówiliśmy, jakie mamy przed sobą perspektywy. Rezultaty widoczne będą nieprędko, ale przynajmniej porozumieliśmy się co do nawiązania dialogu w wielu ważnych kwestiach" — powiedział Ławrow na konferencji prasowej.

Jak powiedział, rozmowy dotyczyły „między innymi usystematyzowania tych problemów w relacjach dwustronnych, które zostały utworzone przez poprzednią administrację", a także mechanizmów realizacji istniejących porozumień „w sferze polityczno-wojskowej i mechanizmów mających za zadanie zbliżać i lepiej rozumieć nasze stanowisko względem rozlicznych kryzysów regionalnych, przede wszystkim względem Syrii".

„Zobaczymy. Ustalenia zostały w zasadzie osiągnięte. Teraz pewnie przystąpimy do praktycznego tworzenia takich mechanizmów dialogu" — powiedział Ławrow.