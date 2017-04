Jak Rosjanie dorabiają do emerytury?

Gruntowna wiedza o blue box

Na YouTube coraz większą popularnością cieszy się kanał z lakonicznym tytułem „Kanał Tatiany”. Kilka lat temu stworzyła do emerytka z Chakasji Tatiana Subbotina. Sądząc po opisie profilu, początkowo chciała opowiedzieć o swoim życiu w Tajlandii, ale zafascynowała się grafiką komputerową.

— Większość wideo o Tajlandii kręcą młodzi ludzie. Ja, jak widać, nie jestem najmłodsza – mówi Tatiana w pierwszym filmie.

Rosjanka przyjechała do Phuket, by pracować jako niania trzylatka. Początkowo kręciła wideo o życiu w mieście, a mianowicie o aquaparkach, rynkach, świętach, sklepach. Następnie, najwyraźniej, przeniosła się do Petersburga, bo kolejne filmiki są już poświęcone życiu w północnej stolicy Rosji. Internauci zainteresowali się jej kanałem po opublikowaniu kilku materiałów z użyciem techniki blue box.

Blue box to technika obróbki obrazu, często wykorzystywana w filmach i reklamach. Korzysta się z niej, gdy pojawia się konieczność zmiany tła. Kolor tła w trakcie nagrania jest zazwyczaj zielony. Podczas montażu wprowadza się pożądane zmiany.

Tatiana ma jeszcze dwa inne kanały. Na jednym czyta bajki, a na drugim zamieszcza filmiki o śwince Peppe, które wymyśla i kręci sama. To wideo powstaje też z użyciem techniki blue box.

Kolejnym ulubionym tematem Tatiany są przepisy kulinarne. Rosjanka lubi dzielić się nimi z internautami.

Dzieci, zadzwońcie do mamy

Kolejny popularny projekt stworzyła emerytka Galina Berette, która nazywa siebie „blogerem od Boga”. Zapewnia, że założyła profil w Instagramie, aby mieć kontakt z dziećmi – córką Oksaną oraz synami Eduardem i Stanisławem, a także z ich żonami.

— Moje dzieci mnie nie słuchają. W rezultacie zawsze widzę wynik końcowy i mam rację w 100% — napisała na swoim profilu.

Эдик, что ты кушал сегодня?#галяберетта#хватитжрать# Публикация от 🙋👨‍👨‍👦Галя Беретта (@galina_merts) Янв 24 2017 в 4:59 PST

Galina nagrywa krótkie filmiki przy pomocy kamery w jej smartfonie. Na przykład, na jednym z pierwszych nagrań pyta swojego syna, Eduarda, co jadł.

— Edik, dzień dobry, kontrola na linii. Powiedz, proszę, co dziś jadłeś na śniadanie, obiad i… niedługo na kolację. Wychodziłeś? Zaczerpnąłeś świeżego powietrza na zewnątrz? Wymień mi wszystko, co dziś jadłeś – mówi.

Кажется, меня отправили в дом престарелых #галяберетта #маманеделайтемненервы #moscowcity # Публикация от 🙋👨‍👨‍👦Галя Беретта (@galina_merts) Янв 24 2017 в 6:51 PST

Galina często skarży się internautom np., że przebywa w sanatorium, które bardziej „przypomina dom starców”, i żali się na swoje dzieci, bo „przestały do niej dzwonić”. Emerytka daje też rady, m.in. na temat właściwego planowania czasu, diet i używania kosmetyków. Fani Galiny wspierają ją: domagają się, by Edik odpowiedział matce, a nawet chcą być przez nią adoptowani.

Контроль на линии📍Не сидите дома..#галяберетта #эдикхватитжрать #алтай #всевлес🌲🌳 Публикация от 🙋👨‍👨‍👦Галя Беретта (@galina_merts) Мар 11 2017 в 10:48 PST

Profil Galiny obserwuje około 13,5 tys. internautów. Regularnie zamieszcza ona nowe filmiki i publikuje odpowiedzi swoich dzieci. Emerytce udało się stworzyć humorystyczny rodzinny profil z przesłaniem: dzieci nie zapominajcie o rodzicach!

Opowieści wujka Koli

Inny popularny kanał na YouTube należy do emeryta ukrywającego się pod nickiem wujek Kola. Stworzył go dwa lata temu, by „opowiadać o swoim dzieciństwie i młodości na wsi, o służbie we flocie oraz czym interesowała się młodzież w latach 70. i 80.”. Wujek Kola kręci dobrej jakości wideo z intro i efektami graficznymi.

— Moje pojawienie się w internecie dla mnie samego było niespodzianką, ale, szczerze mówiąc, nalegał na to syn. Czasami wieczorami siadaliśmy przy filiżance herbaty – i nie tylko – jedliśmy kolację. Ciekawiły go moje opowieści o młodości – mówił wujek Kola w pierwszym filmie poświęconym radzieckim dyskotekom.

Emeryt twierdzi, że próbuje eksperymentować ze swoim wideo, aby osoby śledzące jego profil „nie nudziły się”. Na przykład w nagraniu pod tytułem „Dźwięki z piekła! Prank z czasów Związku Radzieckiego” opowiada o tym, jak przestraszyć sąsiada przy pomocy nitki i ziemniaków.

Wśród tematów filmików znajdziemy m.in. wyjazdy na wykopki, pracę w kołchozie, pierwszy telewizor, rozpad Związku Radzieckiego. Wujek Kola opowiada też mistyczne historie o duchach i wiedźmach, z którymi rzekomo zetknął się osobiście.

Na najbardziej popularnym nagraniu (ponad 400 tys. wyświetleń) rosyjski emeryt dzieli się wiedzą praktyczną, a mianowicie, jak „staromodnym sposobem” pozbyć się dwój z dzienniczka lub zeszytu szkolnego.