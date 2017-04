Naukowcy z MGU stworzyli nanocząsteczki zabijające komórki rakowe

„Pracę planuje się kontynuować w celu stworzenia przeciwrakowego środka zasadniczo nowego typu, którego podstawę będzie kompleks Cit-KL. Ten kompleks istnieje w normalnych komórkach, gdzie jest wykorzystywany w celu uruchomienia apoptozy, regulowanej przez organizm. Planuje się także opracować środki celowej dostawy preparatu do komórek rakowych” – wyjaśnia Jurij Władimirow z Moskiewskiego Uniwersytetu Państwowego im. Łomonosowa (MGU).

W ostatnich latach naukowcy stworzyli kilka zasadniczo nowych metod leczenia raka, bazując na organicznych i nieorganicznych nanocząsteczkach. W niektórych przypadkach służą one jako środki do likwidacji guzów, występując jako swego rodzaju cel, na który kieruje się komórki systemu odpornościowego, albo laser nagrzewający cząsteczki i spalający komórki.

W innych przypadkach nanocząsteczki tylko dostarczają niebezpieczne molekuły do guzów, co ogranicza ich działanie i pozwala obniżyć dozę, konieczną do pełnego unicestwienia komórek rakowych. Jako takie nanocząsteczki mogą występować różne struktury organiczne, imitujące komórki, jak i nieorganiczne związki, „niewidzialne” dla układu odpornościowego.

© REUTERS/ Marko Djurica Błaszczak buduje obozy dla uchodźców

Władimirow i jego zespół z uniwersytetu stworzyli zasadniczo nowy sposób walki z rakiem za pomocą nanocząsteczek, dostarczając do komórek nowotworowych szczególny zestaw molekuł, który bezpośrednio włącza apoptozę, program komórkowego samobójstwa.

Kluczowym jej elementem jest cytochrom c – niewielka molekuła białkowa, sygnalizująca to, że mitochondria, swego rodzaju stacje energetyczne komórki, są krytycznie i bezpowrotnie uszkodzone. Łączy się ona z szeregiem innych molekuł i zmusza do rozerwania na części wszystkich białek i innych części składowych komórki, w rezultacie czego ona umiera.

Jak pokazały pierwsze eksperymenty, do uruchomienia reakcji apoptozy konieczna jest jeszcze jedna molekuła – tłuszcz kardiolipin, z którego molekuł składają się ścianki i membrany mitochondrii. W normalnym stanie i kardiolipin, i cytochrom c nie opuszczają mitochondrii, a ich popadanie do innych części komórki wywołuje apoptozę.

Kierując się tym, rosyjscy naukowcy stworzyli nanocząsteczki z mieszanki białka i tłuszczu, oraz sprawdzili, jak będą oddziaływać na kultury różnych komórek rakowych.

Według słów Władimirowa, tego typu nanocząsteczki nie tylko pomyślnie niszczyły „zwykłe” komórki rakowe, ale i zabijały te kultury rakowe, na które nie działała chemioterapia i inne metody walki z nowotworami. Co ciekawe, oddzielne molekuły kardiolipina i cytochromu nie wywoływały takiego działania.

Jak zakładają naukowcy, może to być związane z kilkoma rzeczami. Po pierwsze, możliwe, że molekuły cytochromu same nie mogą przenikać do komórek i uruchamiać apoptoz. Po drugie, ich kombinacja z kardiolipinem, jak pokazały doświadczenia rosyjskich badaczy, prowadzi do pojawienia się nadtlenku wodoru i wielu innych agresywnych substancji wewnątrz komórek, co może przyspieszać lub uruchamiać proces komórkowej samozagłady.

W najbliższym czasie naukowcy zamierzają kontynuować doświadczenia z nanocząsteczkami i spróbować zrozumieć, jak można adaptować je do leczenia raka przy wprowadzaniu w ciała zwierząt i ludzi.