© REUTERS/ Kacper Pempel Trump: NATO to przestarzała organizacja

Nazywając NATO „przestarzałą organizacją" prezydent USA Donald Trump finansowo szantażował sojuszników, żądając od nich zwiększenia wydatków wojskowych — powiedział w wywiadzie dla Ria Novosti docent katedry bezpieczeństwa międzynarodowego wydziału polityki światowej Moskiewskiego Uniwersytetu Państwowego Aleksiej Fienienko.

„Był to banalny szantaż finansowy. Żądał od nich (państw członkowskich — red.) zwiększenia wydatków (na obronę — red.). Ponieważ zgodziły się zwiększać wydatki — to zmienił swój stosunek do NATO. Najważniejszym celem było wyciągnąć od sojuszników jak najwięcej pieniędzy, co mu się udało" — powiedział Fienienko, odpowiadając na pytanie, dlaczego Trump zmienił swój stosunek do NATO.