USA przerzuciły na syryjsko-jordańską granicę sprzęt wojskowy

— Nieoficjalnie dano nam do zrozumienia, że chodzi o to, aby przeciąć linię komunikacji między pozycjami ISIS w Syrii i Iraku. Będziemy nadal zajmować się tą kwestią, bo walka z terroryzmem jest jedynym, co powinno mieć miejsce na terytorium Syrii w przypadku użycia sił zbrojnych – zaznaczył rosyjski dyplomata na wspólnej konferencji prasowej z szefami dyplomacji Syrii i Iranu Walidem al-Mu’allimem i Mohammadem Dżawadem Zarifem.