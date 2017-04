Roskomnadzor odblokował PornHub

© Fotolia/ Jewgienij Klejmenow Japonia: 80 lat to nie wiek dla gwiazdy porno

„Blokada została zniesiona w zeszłym tygodniu” – powiedział przedstawiciel Roskomnadzoru.

Pornhub został zablokowany w Rosji we wrześniu 2016 roku decyzją Buturlinowskiego Sądu Rejonowego obwodu woronieżskiego. Jednak ta decyzja została podważona i sąd skierował sprawę do ponownego rozpatrzenia (odbędzie się 17 kwietnia). Roskomnadzor został zobowiązany do zniesienia blokady strony internetowej.

W lutym Roskomnadzor wykluczył inną stronę internetową dla dorosłych YouPorn z rejestru zakazanych stron internetowych po odwołaniu wyroku sądu we Władywostoku.