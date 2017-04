Najpopularniejszy „klubowy” narkotyk Zachodu wywołuje ślepotę

„Jest w pełni możliwe, że zaprzestanie stosowania poppersów zatrzyma proces uszkodzenia siatkówki, ale symptomy mogą niepokoić jeszcze długo, a my zupełnie niczego nie wiemy o tym, jak nowe rodzaje tych narkotyków wpływają na oczy. Z tego powodu, jak nam się wydaje, należy zrewidować ten poziom ryzyka, który obecnie został przyswojony owym preparatom” – oświadczyli Mark Baron z uniwersytetu Lincolna (Wielka Brytania) i jego zespół.

Poppery są jednymi z najpopularniejszych i dostępnych narkotyków i środków pobudzających w środowisku „ulicznym” i „klubowym” Wielkiej Brytanii oraz innych państw Zachodu. Jak i wiele innych półlegalnych środków narkotykowych, pojawiły się na początku XX wieku jako środki leczące choroby serca i układu krążenia oraz zatrucia cyjankami, a dopiero później zaczęto ich używać w celach pozamedycznych.

Ich kluczowym składnikiem są tzw. azotyny alkilu, lekko parujące przy kontakcie z powietrzem. W odróżnieniu od innych narkotyków, działają nie na mózg, a na żyły, rozszerzając je i działając relaksacyjnie. Z tego powodu poppery na razie nie są zakazane i mogą być legalnie sprzedawane w sklepach, bez względu na liczbę próby zakazania ich.

Jak opowiada Baron, w 2006 roku producenci takich środków byli zmuszeni do przejścia na nową substancję, izopropylnitryt, ponieważ „oryginalne” poppery na bazie izobutilnitritu zostały zakazane ze względu na wywoływanie raka. Mniej więcej w tym samym czasie wśród narkomanów i leczących ich medyków zaczęły rozprzestrzeniać się pogłoski o tym, że nowe rodzaje popperów wywołują problemy ze wzrokiem.

Śledząc te opowieści, Baron i jego zespół nawiązali kontakty z 12 amatorami popperów, z których część zaczęła odczuwać takie problemy, i wszechstronnie zbadała stan ich oczu oraz siatkówki. Równolegle naukowcy przeanalizowali chemiczny skład tych marek narkotyków, które zażywali ich podopieczni, próbując zrozumieć, co dokładnie wywołało negatywne efekty – same azotyny alkilu czy jakieś dodatki „smakowe”.

Okazało się, że problemy ze wzrokiem dotykały tylko tych, którzy zażywali poppery na bazie izopropylnitrytu. Jego wdychanie, prowadzi do pojawienia się „martwych punktów” na siatkówce i innych poważnych zaburzeń w jej pracy, które w końcu mogły prowadzić do ślepoty, jeśli by podopieczni Barona nie zrezygnowali z zażywania tych środków.

Na razie naukowcy nie wiedzą, dlaczego tak się dzieje, jednak zakładają, że poppery zabijając komórki siatkówki, stymulując syntez nadtlentu azotu wewnątrz nich, którego duże ilości są toksyczne dla fotoreceptorów. Sprawdzić to można będzie tylko podczas dalszych eksperymentów z udziałem zwierząt.

Do czasu otrzymania tych wyników naukowcy apelują do producentów popperów, aby zaprzestali stosowania izopropylnitrytu, a rząd Wielkiej Brytanii, aby zastanowił się nad tym, czy nie warto byłoby zakazać swobodnego obrotu takimi środkami, ponieważ nie są one bezpieczne dla zdrowia konsumentów.