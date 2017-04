Będzie rzeź po referendum w Turcji?

© AP Photo/ Mass Communication Specialist 3rd Class Matt Brown/U.S. Navy Co się stanie, jeśli Amerykanie zaatakują KRLD?

O tym przekonana jest socjolog dr Asli Vatansever z berlińskiego Centrum Współczesny Wschód im. Leibniza.

Pani dr Vatansever, cała Turcja czeka na nadchodzącą niedzielę. Głosowanie na temat reformy konstytucyjnej najprawdopodobniej wywrze znaczny wpływ na dalszą politykę państwa. Co może się zmienić, jeśli ludzie zagłosują na referendum „za”?

— Niezależnie od tego, jak zagłosują ludzie, za czy przeciw, w krótkoterminowej perspektywie nie warto oczekiwać żadnych nagłych zmian. Jeśli zagłosują „za”, nadal będzie w Turcji dyktatura, która de facto już jest. W razie, jeśli zagłosują przeciw, to obawiam się, że znów może zdarzyć się rzeź, jak to było po lipcowym puczu w 2016 roku.

© AP Photo/ Susan Walsh Trump wierzy w poprawę stosunków z Rosją

— Jak już powiedziałam, u nas i tak jest już dyktatura. W razie, jeśli większość zagłosuje „za”, to będzie po prostu potwierdzenie tego, co już istnieje. I wówczas nadzwyczajny stan przejdzie w Turcji w coś normalnego.

Obserwatorzy obawiają się, że jeśli ludzie zagłosują przeciw, to prezydent Erdogan tym bardziej spróbuje „zewrzeć szeregi” swoich zwolenników. Jakiej reakcji Pani oczekuje w razie przegranej Erdogana?

— W razie, jeśli ludność zagłosuje przeciw, to być może on urządzi nową rzeź. Zapewne nie uzna on takiego rezultatu za demokratyczną procedurę i dołoży wszelkich wysiłków, aby utrzymać swoją dyktaturę.