Z kuliczem przez wykrywacz metalu

„Sytuacja w kraju i na świecie jest skomplikowana, nie można dopuścić do prowokacji. Zwracam się do organów samorządowych, aby szeroko informowały społeczeństwo o zwiększeniu kontroli na wejściach do świątyń, gdzie zostaną zamontowane wykrywacze metalu. Należy rozpowszechnić tę informację wśród ludzi, aby przychodzili wcześniej i nie tworzyli dużych kolejek” – apeluje szef republiki na swojej stronie internetowej

W Czuwaszji 95% ludności należy do cerkwi prawosławnej. Każdego roku dziesiątki tysięcy mieszkańców regionu uczestnicy w nabożeństwach wielkanocnych.

„Rodzice, babcie i dziadkowie przyprowadzają na nabożeństwa dzieci i wnuki, w świątyniach jest dużo światłych i dobrych ludzi. Nasze zadanie polega na konstruktywnej, efektywnej współpracy, operatywnej wymianie napływających informacji, zapewnieniu porządku publicznego i bezpieczeństwa, aby uroczystości świąteczne odbyły się w Czuwaszji na godnym poziomie” – podkreślił Ignatjew.