Wiemy, jaki model współpracy UE jest gotowa zaproponować Wielkiej Brytanii

EFTA została stworzona w 1960 roku z inicjatywy Wielkiej Brytanii, która była członkiem stowarzyszenia do 1973 roku. W skład EFTA wchodzą nie będące członkami Unii Europejskiej Norwegia, Islandia, Szwajcaria i Liechtenstein.

Członkostwo w EFTA, w ramach którego Norwegia, Islandia, Liechtenstein i Szwajcaria prowadzą wolny handel, pozwoli Wielkiej Brytanii zwrócić się do Unii Europejskiej z prośbą o przyjęcie do Europejskiej Strefy Gospodarczej (EEA), członkostwo w której gwarantuje swobodny dostęp do wspólnego rynku Unii Europejskiej.

Tego typu wariant często nazywa się „modelem norweskim”, pisze „Politico”. Norwegia nie jest członkiem Unii Europejskiej, jednak jest zintegrowana w sojusz jako członek Europejskiej Strefy Ekonomicznej i uczestnik Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu.

Model pozwoli zachować obecne więzi handlowe Wielkiej Brytanii i Unii Europejskiej, oraz uchronić ją przed negatywnymi zmianami ekonomicznymi do momentu, aż Londyn i Bruksela określą przyszłość swoich stosunków gospodarczych, powiedział urzędnik w Komisji Europejskiej.

Pismo podkreśla, że plan jest skrajnie niezadowalający dla zwolenników „twardego Brexitu”, ponieważ wymaga od Wielkiej Brytanii przyjęcia czterech swobód Unii Europejskiej, w tym swobody przemieszczania się. Minister finansów Phillipe Hammonde oświadczył wcześniej, że Wielka Brytania nie może pozostać w ogólnym rynku Unii Europejskiej z powodu migracji.