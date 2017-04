— Z trwającej obecnie weryfikacji pozostałych uchodźców wynika, że więcej nie należy nikogo przyjmować – poinformował minister, cytowany przez portal Parlamentní listy.

Jak dodał, weryfikacja przez czeskie służby bezpieczeństwa migrantów, którzy na razie przebywają w obozach we Włoszech i Gracji, trwa przez kilka tygodni, a nawet miesięcy i napotyka na ogromne trudności.

— Ci ludzie nie wykazują zainteresowania pozostaniem na miejscu na czas weryfikacji, czyli w Grecji lub we Włoszech. W związku z tym zakończyliśmy lustracje – wyjaśnił Chovanec.

Minister nie wyklucza, że ta decyzja zmusi UE do nałożenia na Czechy wielomilionowej kary.

— Ostateczna decyzja należy do rządu. On powinien zadecydować, czy warto to zrobić (zakończyć przyjmowanie uchodźców – red.) kosztem sankcji. Moim zdaniem tak. Nie można wpuszczać tu ludzi bez kontroli – podkreślił szef MSW Czech.