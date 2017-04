Brytyjska fregata przypilnuje rosyjskie okręty na Kanale La Manche

© AP Photo/ Cliff Owen Tramp nie tak już lekkomyślny, jak sądzą niektórzy

— Okręt patrolowy Sutherland dziś będzie towarzyszył rosyjskim okrętom wojennym, które zgodnie z oczekiwaniami przepłynął przez Kanał La Manche tej nocy. Jednostka wykryła rosyjskie okręty w piątek wcześnie rano, gdy płynęły one po Morzu Północnym do Cieśniny Kaletańskiej. Do rosyjskich okrętów patrolowych Stereguszczij, Soobrazitielnyj i Bojkij później przyłączył się tankowiec i holownik. Sutherland nadal będzie obserwował ruchy grupy w miarę zbliżania się przez nią do wód terytorialnych Wielkiej Brytanii – brzmi komunikat resortu obrony.

Brytyjski minister obrony Michael Fallon powiedział, że Royal Navy uważnie obserwuje ruchy rosyjskich okrętów, wykorzystując do tego wszelkie możliwe środki.

Jak powiedział dowódca Sutherland Andrew Canal, są to rutynowe działania floty.