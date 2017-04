"Johnson nie może znaleźć swojej politycznej twarzy"

„Johnson nie może znaleźć własnej politycznej twarzy: to chce nowych sankcji, to wzywa nas do wstąpienia w zachodnią koalicję. Fryzurę znalazł, a twarzy nie może” – napisał Puszkow na Twitterze.

Джонсон не может найти собств.полит.лицо: то новых санкций требует, то зовет нас войти в западную коалицию. Прическу нашел,а лицо — не может — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 16 kwietnia 2017

