Czy Erdogan przywróci karę śmierci?

Podczas wystąpienia w Stambule polityk podkreślił, że zamierza „jak najszybciej" rozpocząć dyskusję na ten temat z premierem i liderem opozycji — informuje Reuters.

Kara śmierci w Turcji została zniesiona w 2002 roku, żeby państwo odpowiadało kryteriom wejścia do Unii Europejskiej.

W niedzielę odbyło się w Turcji referendum konstytucyjne. Według wstępnych wyników 63,6% uprawnionych do głosowania opowiedziało się za wprowadzeniem poprawek do konstytucji, które zmienią ustrój polityczny kraju z parlamentarnego na prezydencki. Poprawki zakładają m.in., że prezydent będzie zarówno szefem państwa, jak i rządu, będzie mógł sprawować władzę za pomocą dekretów oraz rozwiązywać parlament, będzie miał też większy wpływ na wymiar sprawiedliwości.

Politolog, profesor katedry politologii porównawczej Rosyjskiego Uniwersytetu Przyjaźni Narodów Jurij Poczta uważa, że przywrócenie kary śmierci jest potrzebne prezydentowi w charakterze symbolicznej dźwigni.

„To zaledwie jeden z „drobnych detali", które służą Erdoganowi do skupienia władzy w swoich rękach. Brakuje mu takiej dźwigni jak kara śmierci. Potrzeba mu takiej symbolicznej dźwigni, która wystraszy tę niewielką część tureckiego społeczeństwa, które się jeszcze waha. Rzecz w tym, że Erdogan cieszy się poparciem mas, które pozwoliło mu osiągnąć zwycięstwo w referendum. Turecki lider nie kontroluje jednak całego społeczeństwa" — powiedział Jurij Poczta na antenie radia Sputnik.

Wprowadzając karę śmierci, Erdogan chce także wywrzeć nacisk na Unię Europejską — uważa politolog.

„Kara śmierci to także w pewnym stopniu szantaż wobec Unii Europejskiej, dlatego że na przykład szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker oznajmił, że zaprowadzenie w Turcji kary śmierci będzie oznaczało zerwanie wszelkich rozmów o integracji z Unią Europejską. Erdogan doskonale to rozumie, ale też coraz mniej chce integrować się z Unią Europejską. Dlatego że Turcja nie spełnia wielu wymogów stawianych jej przez Unię Europejską. UE na przykład żądała wprowadzić zmiany do ustawodawstwa antyterrorystycznego, ale Erdogan kategorycznie to odrzucił, argumentując, że nie zdoła prowadzić poważnej walki przeciwko Kurdom" — zauważył Jurij Poczta.