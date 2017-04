Pułkownik MSW Ukrainy: „Donbas i Krym trzeba zrównać z ziemią"

© Sputnik. Grigoriy Vasilenko Krymianie w rosyjskim wojsku? Ukraina jest przeciw

„Oni nas nienawidzą. My nienawidzimy ich. I póki co nie możemy tego zmienić. Zakończyć tę wojnę czyjąś decyzją lub drogą dyplomatyczną? To niemożliwe. Wyzwolić siłą? To oznacza kolosalną liczbę ofiar. Żeby wyzwolić okupowane terytoria Donbasu i Krymu należałoby dokonać czystki" — powiedział Stiebliuk w wywiadzie dla Online.ua.

Jako sposób na dokonanie tej czystki pułkownik podał „zrównanie z ziemią" regionów. Jednocześnie Stiebliuk przyznał, że w takim wypadku świat nie zrozumiałby działań Ukrainy.

„I nie mamy takiej siły, żeby potem móc się przeciwstawić i utrzymać odbite terytoria. Bo co byśmy otrzymali? Terytorium nienawiści? Przecież i tak je mamy" — powiedział Stiebliuk. Poinformował też, że mieszkańcom ŁRL i DRL „żyje się nieźle" — dostają emerytury, jako tako funkcjonuje przemysł.

Wcześniej inny członek ATO — pułkownik Sił Zbrojnych Ukrainy dowodzący grupą operacyjno-taktyczną „Mariupol" Eduard Moskaliow oświadczył, że mieszkańcy Donbasu nienawidzą ukraińskiej armii.

„Bywało tak, że, na przykład, kiedy weszliśmy do Debalcewa — ludzie bardzo nieprzyjaźnie nas witali. Wiecie, nigdy w życiu nie widziałem tak nienawistnych spojrzeń, że kiedy patrzysz, to aż cię przeszywa ta nienawiść w ich oczach" — opowiadał ukraiński pułkownik. Podzielił się również tym, że na początku zmuszał swoich podwładnych do strzelania.