Amerykanie chcą sprawdzić skuteczność sił NATO w Kaliningradzie

„Rozmaite scenariusze i sytuacje nadzwyczajne, o których słyszeliśmy, w Szwecji, Estonii, na Łotwie i w Polsce w związku z działaniami Rosji i potencjalną reakcją odwetową NATO, powinny zostać ocenione przez amerykański resort obrony… Jest to potrzebne dla wyraźnego uświadomienia sobie roli, jaką może odgrywać Kaliningrad ze swoim silnym systemem obrony przeciwlotniczej. W jaki sposób NATO będzie to neutralizować? Problem neutralizacji Kaliningradu pociąga za sobą kwestię eskalacji i potencjalnej reakcji Federacji Rosyjskiej na to, co Rosja będzie oceniać w kategorii ciosu zadanego ojczyźnie" — czytamy w raporcie.

Amerykańscy eksperci wezwali też Pentagon do tego, by ocenił, na ile Rosja jest w stanie destabilizować sytuację polityczną w krajach nadbałtyckich, „w tym także zająć strefę nadgraniczną i wywoływać w krajach zamieszki".