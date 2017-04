Czas pierwszych

Leonow stał się pierwszym człowiekiem, który wyszedł w otwartą przestrzeń kosmiczną w skafandrze.

Umocniło to czołową pozycję Związku Radzieckiego w zagospodarowaniu kosmosu, jednak szczegóły tamtej wyprawy przez dłuży czas były utajnione i prawie nikt nie wiedział o tym, jak trudny był powrót Leonowa na Ziemię.

Czy wiesz, że…

Zdjęcia do filmu odbywały się w Moskwie. Poza tym część scen była kręcona w zimie w tajdze na Uralu. Twórcy filmu odwiedzali okolice miejsca w kraju permskim, gdzie 19 marca 1965 roku wylądowała załoga statku Woschod 2 Bielajewa-Leonowa.

Specjalnie na potrzeby planu filmowego zostały zbudowane trzy pełnowymiarowe makiety statku kosmicznego Woschod 2. Wyposażenie makiet w całości odpowiadało wyposażeniu realnego statku. Jedna z makiet była wykorzystywana do zdjęć scen w otwartej przestrzeni kosmicznej, druga — do zdjęć na pokładzie statku, a trzecia przydała się do scen lądowania w tajdze.