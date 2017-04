Rosja zaostrzyła karę dla łamiących prawo kibiców

Ustawa zaostrza karę za poważne naruszenie zasad zachowania się na stadionach i przewiduje możliwość ograniczenia wjazdu do Rosji zagranicznych kibiców.

Kara grzywny za naruszenie zakazu odwiedzania miejsc przeprowadzenia oficjalnych imprez sportowych wrośnie z 20-25 do 40-50 tys. rubli. Jednocześnie jest możliwy alternatywny środek zapobiegawczy — pozbawienie wolności do 15 dni.

Ustawa wprowadza także odpowiedzialność za brutalne naruszenia przez widzów zasad zachowania się, w tym działania prowadzące do przerwania lub zakończenia meczu. Podobne naruszenia będą karane grzywną do 20 tys. rubli lub aresztem do 15 dni i zakazem wstępu na zawody na okres do 7 lat. W przypadku naruszenia zakazu kara wzrośnie do 50 tys. rubli lub 15 dni aresztu.

Jeśli naruszenia dopuści się obcokrajowiec, grozi mu kara grzywny do 20 tys. Poza tym może zostać wydalony z Rosji albo pozbawiony wolności na 15 dni (z obowiązkowym wydaleniem z kraju). Sąd może zastąpić wydalenie zakazem wstępu na zawody na okres do 7 lat lub karą grzywny do 50 tys. rubli.

Poza tym obcokrajowiec naruszający porządek publiczny może zostać objęty zakazem wjazdu do kraju, jeśli wcześniej już naruszał porządek publiczny podczas masowych imprez w Rosji lub władze otrzymają informację o zamiarach popełnienia występku.