Rosyjska delegacja udała się na rozmowy ws. Mistrali

Według źródeł strona rosyjska ma „gotowe propozycje techniczne odnośnie urządzeń łączności i sterowania".

© Sputnik. Maksim Blinov Jedna trzecia Rosjan dopuszcza scenariusz wojenny

Wcześniej doradca prezydenta Rosji ds. współpracy wojskowo-technicznej Władimir Kożyn oznajmił, że Rosja zaproponowała Egiptowi nowoczesne systemy zbrojeniowe, środki walki elektronicznej i łączności możliwe do zainstalowania na Mistralu. Poinformowano także, że sprzęt jest prawie gotowy do wysłania do Egiptu i zostanie dostarczony w najbliższym czasie pod warunkiem zawarcia kontraktu. Egipt może między innymi otrzymać samoloty Ka-52K — pokładową modyfikację Aligatora stworzoną specjalnie pod potrzeby Mistrali.

Początkowo odbiorcą Mistrali otrzymanych przez Egipt w 2017 roku miała być Rosja. W 2011 roku Francja rozpoczęła budowę dwóch śmigłowcowców na zlecenie rosyjskiej marynarki wojennej. Pierwszy okręt otrzymał nazwę „Władywostok", a drugi — „Sewastopol". Z powodu wydarzeń na Ukrainie prezydent Francji Francois Hollande postanowił zawiesić kontrakt, a następnie go rozwiązał. W rezultacie Paryż wypłacił Moskwie 949,7 mln euro odszkodowania, a okręty sprzedał Kairowi.