Jak Korea Północna może doprowadzić do zagłady miliony ludzi

© AFP 2017/ Jung Yeon-Je Pence o sytuacji wokół Korei Północnej: Pokój osiąga się siłą

Zdaniem ekspertów ten konflikt stanie się straszną katastrofą humanitarną i ogromnym wstrząsem dla gospodarki światowej. Na Południu znajduje się od 24 do 25 reaktorów jądrowych, a Północ ma setki rakiet. Jednocześnie Pjongjangowi prawdopodobnie wystarczy środków ofensywnych do pokonania obrony przeciwrakietowej USA i ich sojuszników. Przy czym w przypadku wybuchu wojny Korea Północna może użyć broni jądrowej, by zrekompensować braki w arsenale broni nienuklearnej. Obecne ocena liczby jednostek broni nuklearnej Korei Północnej jest bardzo przybliżona — od 10 do 100 jednostek. Jednak eksperci dopuszczają, że KRLD już może umieszczać na rakietach ładunki jądrowe.