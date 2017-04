Trump: „Kupuj amerykańskie produkty, zatrudniaj Amerykanów”

© AFP 2017/ Rhona Wise Trump: Fejkowe media upadają coraz niżej

Dokument ma na celu stymulować produkcję wewnątrz kraju i przewiduje zmiany wydawania wiz pracowniczych H-1B.

Jest to historyczne wydarzenie i ono podkreśla, jak prezydent Trump zmienił politykę. Zmieni to krajobraz polityczny. Przekształci Partię Republikańską w silnik do szerszego przedstawienia obywateli klasy robotniczej — powiedział amerykański urzędnik.

Według niego „dekret ten wezwie do rygorystycznych środków do egzekwowania wszystkich przepisów regulujących wjazd siły roboczej do USA z zagranicy w celu ustanowienia wyższych płac i wyższego wskaźnika zatrudnienia dla amerykańskich robotników pracujących w Stanach Zjednoczonych”.

Ponadto dokument „zobowiązuje Departament Pracy, Departament Sprawiedliwości, Agencję Bezpieczeństwa Narodowego i Departament Stanu USA do podjęcia natychmiastowych działań w celu ostrej kontroli oszustw i wykroczeń”, zaznaczył.

Dekret ten obejmie również punkt odnoszący się do wydania wiz typu H-1B, aby upewnić się, że ten rodzaj wiz będzie wydawany tylko najbardziej wykwalifikowanym pracownikom. Jak wiadomo teraz wiza H-1B jest wydawana na zasadzie «loterii» — wyjaśnił przedstawiciel Białego Domu.

Zaznaczył, że „80% pracowników, którzy przyjechali do USA na podstawie wizy H-1B, zarabia mniej niż średnia płaca w obszarze, w którym pracują”.

„Polityka «Buy American, Hire American» doprowadzi do zwiększenia liczby miejsc pracy i wzrostu gospodarczego, wyższego poziomu płac” — powiedział dziennikarzom inny przedstawiciel administracji USA.