Pentagon poinformował, gdzie w rzeczywistości znajduje się lotniskowiec Carl Vinson

© AFP 2017/ Jung Yeon-Je Jak Korea Północna może doprowadzić do zagłady milionów ludzi

Sytuacja powstała ze względu na niezgodność oświadczeń Białego Domu i działań amerykańskiego resortu obrony. W czasie, gdy Biały Dom poinformował o wyprawie lotniskowca w towarzystwie okrętów bojowych na Półwysep Koreański, Carl Vinson w rzeczywiści zmierzał w kierunku miejsca wspólnych ćwiczeń z Australią na Oceanie Indyjskim, które położone jest ponad 3500 mil od Korei Północnej.

Ankieta W jakim stopniu sytuacja na Półwyspie Koreańskim zagraża światowemu bezpieczeństwu? Ryzyko jest małe, USA i Korea Północna grożą sobie nawzajem, ale nie rozpoczną wojny 28.7% (153)

Jeśli konflikt się zaostrzy, to nie wyjdzie poza granice regionu 25.7% (137)

Jest duże ryzyko, że rozpocznie się globalna wojna 45.6% (243) Głosowało: 533 Wszystkie ankiety Ryzyko jest małe, USA i Korea Północna grożą sobie nawzajem, ale nie rozpoczną wojny

Jeśli konflikt się zaostrzy, to nie wyjdzie poza granice regionu

Jest duże ryzyko, że rozpocznie się globalna wojna Wszystkie ankiety

Fałszywe informacje zostały szeroko nagłośnione w mediach i towarzyszyły im zdjęcia F-18 startującego z pokładu lotniskowca. W rzeczywistości myśliwiec startował nie w pobliżu Korei Północnej, lecz w cieśninie Sunda pomiędzy wyspami Jawa i Sumatra.

Jak podano w materiale, Biały Dom odmówił komentarza na temat sytuacji, odsyłając do przedstawicieli Pentagonu, którzy nie skorygowali harmonogramu lotniskowca po oświadczeniach amerykańskiej administracji. Zaznaczono, że zgrupowanie okrętów mimo wszystko przybędzie do wybrzeży Półwyspu Koreańskiego, ale nastąpi to dopiero w przyszłym tygodniu.