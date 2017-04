Korea Północna „atakuje" USA (wideo)

Ankieta W jakim stopniu sytuacja na Półwyspie Koreańskim zagraża światowemu bezpieczeństwu? Ryzyko jest małe, USA i Korea Północna grożą sobie nawzajem, ale nie rozpoczną wojny 28.7% (153)

Na nagraniu, które zaprezentowano w czasie obchodów 105. rocznicy urodzin Kim Ir Sena — dziadka obecnego przywódcy Korei Północnej Kim Dzong Una, pokazano start nowej rakiety balistycznej.

Na kadrach widać, jak pocisk przelatuje nad oceanem i niszczy jedno z miast w Stanach Zjednoczonych. W kolejnej scenie pojawia się płonąca flaga amerykańska na tle cmentarza.

Na uroczystym koncercie rozbrzmiewały również pieśni sławiące próby rakietowe i pododdział Taepodong Sił Strategicznych Koreańskiej Armii Ludowej, który odpowiada za wystrzały rakiet. W tekście jednej z nich mówi się, że „rakieta Taepodong jest jak piorun i może rzucić wyzwanie imperializmowi".

Uroczystości odbyły się na tle ogromnej eskalacji napięcia na Półwyspie Koreańskim. Eksperci są zgodni co do tego, że Korea Północna może do 25 kwietnia (rocznica powstania Koreańskiej Armii Ludowej) przeprowadzić szóstą próbę jądrową lub kolejny wystrzał rakiety.