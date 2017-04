Po co Pjongjangowi demonstracja prób nuklearnych?

Na paradzie w Pjongjangu zostały zaprezentowane dwa rodzaje niewidzianych wcześniej bardzo dużych pocisków balistycznych w kontenerach transportowo-rozruchowych. Wyrzutnie rakietowe kompleksu rakietowego pierwszego typu bardzo przypominają znane chińskie międzykontynentalne pociski balistyczne DF-31, a drugiego typu są podobne do rosyjskich mobilnych międzykontynentalnych pocisków balistycznych RT-2 „Topol”.

Obecnie znane są dwa typy północnokoreańskich pocisków balistycznych średniego zasięgu na paliwo stałe — „Pukkykson-1” i naziemny „Pukkykson 2”. Obecnie trwają testy tych pocisków, czyli Korea Północna jest na tym samym etapie, co Chiny na początku lat 80.

Zakończenie całego cyklu testów lotniczych zajęło Chińczykom 5-6 lat. Koreańczycy rozpoczęli próby lotnicze „Pukkykson-1” w 2015 roku i prawdopodobnie będą gotowi do ich wdrożenia do końca dekady. Stworzenie dwustopniowych rakiet średniego zasięgu (do 2000 km) na paliwo stałe da Korei Północnej gwarantowaną możliwość ataku na całe terytorium Korei Południowej i Japonii, ale nadal nie będzie w stanie „sięgnąć” Stanów Zjednoczonych.

Przejście do stworzenia następnej klasy pocisków — międzykontynentalnych — będzie wymagać od Korei Północnej jakościowego przełomu w rozwoju bazy produkcyjnej oraz infrastruktury testowej. Testy trzeba będzie przeprowadzić w kierunku południowej części Pacyfiku, czyli nad terytorium Japonii. A jak pokazują chińskie doświadczenia z lat 80., do przeprowadzenia testów trzeba będzie stworzyć całą flotę specjalistycznych statków wyposażonych w wyrafinowaną aparaturę pomiarową i nowe okręty bojowe do ich ochrony i wsparcia.

Zaś przeprowadzenie testów może napotkać aktywny sprzeciw USA i ich sojuszników, włączając próby zestrzelenia pocisku w początkowej fazie trajektorii lub stawianie przeszkód dla aparatury pomiarowej rozmieszczonej na północnokoreańskich statkach.

© AFP 2017/ Jung Yeon-Je Jak Korea Północna może doprowadzić do zagłady miliony ludzi

Wiec po co Korea Północna potrzebowała już teraz przyciągać uwagę na systemy uzbrojenia, które nawet przy optymistycznym scenariuszu będzie w stanie wdrożyć po 2030 roku? Być może jest to demonstracja determinacji, a być może zaproszenie do rozmów, które Pjongjang mimo izolacji zamierza prowadzić z pozycji siły.

Istnieje prawdopodobieństwo, że te potencjalnie możliwe pociski są tym, co Korea Północna jest gotowa poświęcić w zamian za obniżenie nacisku sankcji.

Bezpieczeństwo Korei Północnej jest w pełni zagwarantowane jej zdolnością naniesienia w razie wojny niedopuszczalnego ciosu kluczowym amerykańskim sojusznikom — Japonii i Korei Południowej. Korea Północna nie zrezygnuje z broni jądrowej i pocisków średniego zasięgu, ale być może zgodzi się nie przeprowadzać nowych prób i opracowań międzykontynentalnych pocisków balistycznych (od 5500 km) w zamian za ekonomiczne i polityczne ustępstwa.

I być może tak z punktu widzenia Pjongjangu wygląda idealna wymiana.