Perezowi zadano pytanie o pocztę elektroniczną Cliton i Berniego Sandersa.

Kiedy przedstawiciel Partii Demokratycznej zaczął odpowiadać na pytanie, za jego plecami runęła jedna z dwóch flag umieszczonych w sali, gdzie prowadzono transmisję. Jednak Perez kontynuował swój wywiad robiąc wrażenie, jakby nic się nie stało.Wcześniej trzy razy do podobnych incydentów dochodziło w obecności samej Clinton. Flagi upadały w czasie przybliżania się do nich byłej kandydatki na prezydenta. Amerykańscy blogerzy, którzy zareagowali na te wydarzenia oświadczyli, że to znak z niebios, który nie wróży USA niczego dobrego.