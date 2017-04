OPCW: W Idlibie użyto sarinu lub jego analogu

© AFP 2017/ Ozan Kose Ze strony Daily Mail zniknął artykuł o planowanym przez USA ataku chemicznym w Syrii

„Próbki biomedyczne pobrane w toku autopsji z ciał trzech ofiar ataku zostały przebadane w dwóch laboratoriach OPCW. Wyniki analiz pokazują, że ofiary otruły się sarinem lub podobną do niego substancją. Materiał biomedyczny pobrany od kolejnych siedmiu pacjentów, którzy przechodzą leczenie w szpitalu wojskowym, także zostały przebadane w dwóch laboratoriach OPCW. Wyniki znów pokazały, że doszło do zatrucia sarinem lub jakimś jego analogiem" — czytamy w oświadczeniu OPCW, który trafił do dyspozycji Ria Novosti.