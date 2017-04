Kadyrow o pracy czeczeńskich batalionów w Syrii

„Mamy tam jeszcze jeden batalion, zastępują się nawzajem, doświadczenie — nic nowego dla nich nie było, ponieważ większość jest muzułmanami, którzy przeszli tę drogę, którzy widzieli stosunek terrorystów do ludzi, jak podle postępują, jak wysadzają w powietrze" — powiedział Kadyrow, dodając, że bataliony zastępują się nawzajem co 2-3 miesięcy.

Według niego członkowie batalionu zostali wyróżnieni przez Ministerstwo Obrony. „Należało do nich w większym stopniu zapewnienie bezpieczeństwa, prowadzili pracę wyjaśniającą z mieszkańcami, według ministerstwa obrony dobrze im poszło. Otrzymali nagrody" — podkreślił szef Czeczenii.

© Sputnik. Taras Litvinenko Tatarzy krymscy wyrazili poparcie dla Putina

Według niego batalion między innymi analizował sytuację w Syrii w celu prowadzenia walki z terroryzmem. „To, co tam było — to, co było u nas, ten sam scenariusz, ci sami szefowie, ci sami szajtanowie, którzy byli u nas. Chłopacy biorą co trzeba, by wdrożyć struktury zbrojne, aby w stu procentach zdawali sobie sprawę z tego, co może na nich tam czekać, nie tylko zapewniali bezpieczeństwo, analizowali sytuację, aby dalej prowadzić walkę z tym złem" — podkreślił przywódca Czeczenii.