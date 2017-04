Deputowany Rady: Służby specjalne będą mnie szantażować intymnym nagraniem!

O tym powiedział na antenie „112 Ukraina”.

© Sputnik. Michaił Markiw Rada domaga się wprowadzenia wiz dla obywateli Rosji

„Nie ma materiału kompromitującego, który dotyczyłby mojej historii politycznej czy finansowej, czy też w odniesieniu do korupcji. Wiem dobrze, że istnieją kadry z mojego mieszkania — to było za czasów Janukowycza. Wiem, że nagranie jest z czasu po jego odejściu. Wiem, że nagranie ma charakter intymny. Zostałem o tym uprzedzony, ponadto o tym pisał w komentarzach w Internecie konkretny dziennikarz (jeśli będzie taka potrzeba, opublikuję to). Myślę, że istnieje takie nagranie”- powiedział Najem.

Deputowany dodał, że film ten może być w posiadaniu SBU, a także osób związanych z deputowanym „Frontu Ludowego” Serhijem Paszynskim.

„Czy będą próby opublikowania tego filmu? Prawdopodobnie tak. Ale pytanie brzmi, czy ja to wewnętrznie rozumiem i nie czuję z tego powodu strachu… Z reguły takie rzeczy działają jeden raz, a co najważniejsze — cieszę się, że oprócz tego nie ma niczego” — powiedział.

Według Najema jemu i jego rodzinie wielokrotnie grożono, ale nie było takiego, „aby groźby osiągnęły swój cel”.

Wcześniej Mustafa Najem oświadczył, że wobec młodych polityków w Radzie Najwyższej stosuje się tortury zarówno fizyczne, jak i moralne; prowadzona jest nagonka informacyjna. Według niego jeśli nie zostanie to powstrzymane, to nie uniknie się nowego Majdanu.