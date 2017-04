Saakaszwili: Nie mam fabryki w Rosji!

Deputowany Rady Najwyższej Ukrainy z frakcji Blok Petra Poroszenki Ołeh Barn na antenie telewizji ZIK oskarżył byłego gubernatora obwodu odeskiego Michaiła Saakaszwilego o związki z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem.

Saakaszwili skrytykował działalność ukraińskiego prezydenta Petra Poroszenki i ogłosił wiceszefa Służby Bezpieczeństwa Ukrainy „wrogiem państwa".

„Wychodzi na to, że tutaj łączą się przeciwko prezydentowi (Poroszence — RT) razem z Putinem. Nie pasuje to do Pana" — odparł na oświadczenia Saakaszwilego Barn. Po tym były gubernator obwodu odeskiego nie był w stanie zachować spokoju i uniósł głos. „Nie akceptuje takich słów, że łączę się z Putinem. Nie mam fabryki w Rosji! Ani Poroszenko, ani Pan nie ma prawa mówić mi, że pracuję z Putinem" — oznajmił Saakaszwili.

Wcześniej poinformowano, że na sesyjnej sali Rady Najwyższej doszło do bójki między Ołehem Barnem i deputowanym ludowym Siergiejem Leszczenką z powodu wpisu ostatniego na Facebooku.