USA wysyłają do regionu broń strategiczną i poważnie rozpatrują możliwość przeprowadzenia ataku prewencyjnego na Koreę Południową. W odpowiedzi KRLD grozi, że zamieni wszystko dookoła w morze ognia. Stracie jest nieuchronne i zaiskrzyć może w każdej chwili.

Mniej więcej w ten sposób opisują sytuację główne amerykańskie, europejskie i azjatyckie media. Jedynym miejscem, gdzie nie ma paniki, paradoksalnie jest Korea Północna.

Korespondent Sputnik. Korea, który wziął udział w uroczystościach z okazji 105. rocznicy urodzin Kim Ir Sena w Pjongjangu, przekonał się, że północnokoreańska stolica żyje zwykłym życiem i najwyraźniej nie przygotowuje się do wojny jądrowej z USA.

© Sputnik. Andrey Olfert Pjongjang, Korea Północna

Główna przyczyna tego najprawdopodobniej tkwi w tym, że północnokoreańskie media dbają o nerwy swojego narodu i starają się nie pogłębiać bez tego niełatwej sytuacji. Ponadto w tych dniach cały kraj obchodzi główne święto — Dzień Słońca — dlatego przyciągniecie uwagi ludzi do dyskusji nad problemem, którego rozwiązanie mimo wszystko zależy wyłącznie od dyplomatów, północnokoreańskie kierownictwo uważa za nieracjonalne.

Po drugie zwykli Północni Koreańczycy najprawdopodobniej są przekonani, że kraj rzeczywiście posiada niezawodne środki powstrzymywania i do wojny nie dojdzie. A nawet jeśli dojdzie, będzie na tyle niszczycielska, że nie będą mieli szans na przetrwanie, dlatego zamartwianie się tym po prostu nie ma sensu.

© Sputnik. Andrey Olfert Pjongjang, Korea Północna

Ludzie jak zwykle spieszą się do pracy, wracają z zakupami do domu, stoją w kolejkach, czekając na transport publiczny, spacerują z rodziną i dziećmi, przygotowują się do świąt, gadają z przyjaciółmi w drodze na uczelnie, wybierają się na pikniki i po prostu rozkoszują się dobrą pogodą, która wreszcie przyszła do Pjongjangu.

© Sputnik. Ilya Pitalev Pjongjang, Korea Północna

Jedyną oznaką gotowości do „starcia amerykańskich imperialistów z powierzchni ziemi" są rozwieszone po całym mieście plakaty z odpowiednimi hasłami. Nie dominują jednak wśród innych i wezwań do wykonania zadań postawionych na 7. zjeździe partii w zakresie radykalnego podwyższenia stopy życiowej również jest pod dostatkiem.

© Sputnik. Andrey Olfert Pjongjang, Korea Północna

Nawet „najstraszniejsza" część obchodów świątecznych w Pjongjangu — defilada wojskowa — na żywo wygląda imponująco, ale nie tak przerażająco, jak pokazują w telewizji. Północnoamerykańscy „komandosi", energicznie maszerujący przez plac im. Kim Ir Sena z groźnym kamuflażem na twarzy, już pół godziny po zakończeniu defilady spokojnie wracają do domu.

© Sputnik. Ilya Pitalev Pjongjang, Korea Północna

Natomiast po godzinie na placu pozostały tylko poszczególne grupy ludzi sprzątających ostatnie dekoracje i śmieci i Pjongjang wraca do codziennego życia, w którym sprawy wojskowe znajdują się wcale nie na pierwszym miejscu.