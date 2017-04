Rosja: Konsensus z USA odnośnie śledztwa ws. ataku w Syrii jest możliwy, ale...

Przypomniał, że Rosja i Iran zaproponowały Organizacji ds. Zakazu Broni Chemicznej powołanie misji ds. śledztwa.

„Jednak przed poddaniem projektu pod głosowanie trzeba wykorzystać wszystkie możliwości osiągnięcia konsensusu. Jesteśmy gotowi do niezwłocznych intensywnych konsultacji w tym celu, w tym z amerykańską delegacją. Jeśli nasi amerykańscy partnerzy rzeczywiście są zainteresowani ustaleniem prawdy w drodze przeprowadzenia głębokiego i niezwłocznego dochodzenia, szanse na porozumienie są. Jeśli nie, to przestrzeni do poszukiwania wzajemnie korzystnych rozwiązań prawie nie pozostanie" — czytamy w tekście przemówienia Uljanowa na sesji OUBZ, którego tekst został umieszczony na stronie rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Według słów rosyjskiego dyplomaty skuteczne śledztwo wymaga spełnienia co najmniej trzech warunków: działania śledcze mają być realizowane bezpośrednio na miejscu — w Chan Szejkunie i w bazie lotniczej Szajrat; trzeba zapewnić zrównoważony pod względem geograficznym skład grupy śledczej; nie można poprzestać przeważnie na materiałach z internetu i świadectwach opozycji.

„W przypadku spełnienia tych warunków, które wcale nie są zmyślone czy nadmierne, jak twierdzą niektórzy nasi oponenci, możemy liczyć na przeprowadzenie szybkiego i skutecznego śledztwa" — podkreślił Uljanow.